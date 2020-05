Dopo la riapertura di parchi e cimitero, a Quartu riprende anche l’appuntamento settimanale con il mercatino, che già da domani mercoledì 6 maggio, a seguito di un’ordinanza del Sindaco Stefano Delunas, sarà nuovamente svolto nella classica sede di via della Musica, anche se per ora limitatamente agli esercenti che trattano prodotti alimentari. Per consentire lo svolgimento dell’attività, l’Amministrazione e gli operatori hanno condiviso un piano contenente le condizioni di sicurezza e anticontagio necessarie.

Il mercato avrà una superficie complessiva di 2240 mq e potrà ‘ospitare’ un massimo di 800 clienti. Le postazioni di vendita saranno 55, con 2.5 metri di distanza tra l’una e l’altra. Saranno disposte su un’unica fila, nel tratto compreso tra via Nenni e via Is Arenas, nella semicarreggiata con direzione via S’Arrulloni e rivolte verso il Parco Regionale Molentargius-Saline. Resta quindi consentita la circolazione veicolare sulla corsia di marcia che da via S’Arrulloni permette di andare in direzione di via Nenni.

L’area mercatale sarà completamente delimitata, in modo da definire esattamente l’area interessata, l’accesso e le uscite. Ogni operatore dovrà assicurare il posizionamento e il mantenimento in efficienza dei mezzi utilizzati per la delimitazione del mercato, tra la propria postazione e quelle ubicate in adiacenza, anche perché l’utenza dovrà accedere al mercato da un’unica entrata autorizzata. In ciascun posteggio gli operatori dovranno prevenire la formazione di assembramenti, assicurando quindi il distanziamento sociale. È inoltre previsto che ogni operatore garantisca disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento.

All’ingresso (intersezione con via Is Arenas) e all’uscita (intersezione con via Nenni) è prevista la presenza di addetti al controllo, alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione degli assembramenti, così come in ognuna delle due uscite di sicurezza (intersezione con strada vicinale Causa Pia e intersezione con strada comunale Molentargius). L’accesso all’area mercatale sarà consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti monouso; fatte salve situazioni di accompagnamento o vigilanza, quali minori o persone non autosufficienti, potrà entrare un solo componente per nucleo familiare.

“Sono davvero contenta per questa nuova ripartenza, anche se in forma ridotta a soli 55 operatori del settore alimentare. Per quella al gran completo stimiamo sia sufficiente attendere due settimane in più – commenta l’Assessora alle Attività Produttive Francesca Asquer -. Sarà una sorta di rodaggio per capire eventuali limiti e come porre rimedio, ma sarà già questo un grande passo avanti, un altro piccolo segnale di ritorno alla vita per i tanti operatori rimasti fermi per 2 mesi, durante i quali si è interloquito molto con i rappresentanti di tutte le associazioni di categoria, per scambiare pareri, avere suggerimenti e trovare quindi soluzioni condivise. Il tutto con grande spirito collaborativo e mai dimenticando che dietro ogni operatore ci sono un’azienda, una famiglia, posti di lavoro che noi, sia come amministratori che come persone, abbiamo sempre presente. Questa drammatica emergenza sanitaria rischia di far collassare la nostra economia ed è quindi giunto il momento della ripartenza, nel rispetto di chiari protocolli di sicurezza ma con grande voglia e determinazione per superare qualsiasi difficoltà. Siamo certi che, così come gli operatori, anche i cittadini che si recheranno al mercato terranno comportamenti responsabili, per salvaguardare la salute propria e degli altri clienti” conclude l’esponente della Giunta Delunas.