Le condizioni meteo, in questa prima metà di settimana, risentono evidentemente di un forte campo di Alta Pressione. Alta Pressione di matrice africana, infatti abbiamo registrato l’atteso, sostanziale rialzo delle temperature che – lo possiamo dire – si sono orientate su valori estivi.

Stiamo parlando di anomalie termiche importanti, che localmente si attestano attorno ai 10°C. Le massime, nella giornata di ieri, hanno raggiunto punte di 32°C soprattutto sui settori occidentali della nostra regione. Per quanto riguarda la giornata odierna ci aspettiamo valori non dissimili, ma che dovrebbero spostarsi in direzione dell’interno come ad esempio in Barbagia.

E’ bene ricordarsi che in questo periodo dell’anno, di solito, il caldo si fa sentire maggiormente nell’interno piuttosto che lungo le coste, difatti i litorali possono ancora godere delle brezze rinfrescanti che si vanno ad attivare durante le ore centrali del giorno. Il mare, essendo ancora mite – non caldo – sospinge aria decisamente gradevole verso l’entroterra.

La situazione cambierà poco o nulla almeno sino a sabato, al più ci aspettiamo una lieve flessione termica ma si rimarrà comunque su valori superiori alle medie climatiche di riferimento. Concludiamo confermando, per domenica, un possibile peggioramento causato da un affondo depressionario sulla Penisola Iberica e il avvicinamento alla nostra regione. Potrebbero verificarsi dei temporali, anche intensi. Ma torneremo sull’argomento nei prossimi giorni.

