Punkillonis annunciano il nuovo brano “Ora Pro Covid”

“Questo periodo ha messo in luce la vera essenza delle persone, e visto che della massa ci importa poco, la canzone è un lanternino che serve ad attirare chi la pensa come noi, perché il virus come è arrivato se ne andrà ma le facce di merda resteranno”, inizia così la comunicazione dei Punkillonis per la pubblicazione del loro nuovo brano, nato in periodo di lockdown.

“Ed è bene che non seguano i dettami governativi perché la distanza che dovranno mantenere da noi sarà molto più ampia di un metro! Con gli altri speriamo di incontrarci presto, di abbracciarci, di bere insieme e di poterci sputare addosso, come vuole la migliore tradizione punk, senza aver paura di un contagio” – scrivono i Punkillonis che chiudono con una domanda per tutti – in futuro volete vivere o restare in vita?