Giovanni Murtas, falegname disoccupato di 57 anni, che nel pomeriggio di martedì 5 maggio ha ucciso la moglie Marisa Pireddu, di 51 anni, dopo una lite nella loro abitazione in via Turati a Serramanna nel sud della Sardegna, si trova ora ricoverato nel reparto di cardiochirurgia del Brotzu.

L’uomo è stato operato durante la notte a causa delle gravi ferite che si è procurato al cuore e ai polmoni, accoltellandosi più volte nel tentativo di togliersi la vita, dopo aver messo fine a quella della moglie. Le sue condizioni sono gravi, è ancora in pericolo di vita e in prognosi riservata. Nelle prossime ore sarà formalizzato l’arresto per omicidio.

La donna è stata brutalmente uccida da Murtas con 40 pugnalate, mentre lei cercava di scappare e proteggersi.

L’assassino, secondo una prima ricostruzione dei fatti, era insofferente alle restrizioni previste dal Dpcm sul coronavirus. Nei giorni precedenti al delitto, l’ex falegname che lavorava a volte come giardiniere a chiamata, era stato multato due volte per aver violato le norme sugli spostamenti.

In entrambe le occasioni aveva dichiarato alle forze dell’ordine che le restrizioni erano un’eccessiva limitazione della libertà personale e, davanti anche ad altre persone, aveva urlato che si trattava di un complotto.