Nella giornata di oggi, mercoledì 6 maggio, i Vigili del fuoco in servizio nel distaccamento di Olbia e Aeroporto Costa Smeralda, impegnati in prima linea nel meccanismo di protezione civile regionale, hanno consegnato a varie associazioni di volontariato, che a loro volta provvederanno alla distribuzione, generi di prima necessità e prodotti per la pulizia e l’igienizzazione.

Il personale dei Vvf, in questa loro seconda raccolta in collaborazione con i colleghi della Polizia Locale di Olbia, hanno contribuito, mostrando grande sensi civico e di solidarietà, nell’aiutare le tante famiglie in difficoltà durante l’emergenza Covid-19.