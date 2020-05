Nonostante la Fase 2, certe precauzioni sono rimaste identiche al periodo di lockdown che ha caratterizzato la Fase 1. Una di queste è rappresentata dalla prudenza che i cittadini devono ancora tenere nei confronti dei medici di base e dei pediatri.

Come informa l’Ordine dei Medici della provincia di Cagliari “Bisogna ancora evitare di andare dal proprio medico di famiglia senza appuntamento e senza preventivo triage telefonico. Lo stesso principio vale per i pediatri di libera scelta e le guardie mediche. Ricordiamo infatti che le norme non sono cambiate e che il fatto che ci troviamo in fase 2 non significa che tutto è stato superato.”

Come tengono a precisare dall’Ordine “permane l’obbligo del distanziamento sociale e il divieto di assembramento, così come non è consentito uscire di casa in presenza di sintomi febbrili, tosse, mal di gola o altre manifestazioni cliniche che possano essere ricondotte a patologie COVID 19 correlate. In tali casi si ricorda che non si deve andare né dal proprio medico di famiglia né al Pronto Soccorso, ma bisogna prima telefonare e seguire le istruzioni che vengono fornite”.