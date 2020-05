Una violenta lite che rischiava di degenerare in qualcosa di molto più grave: protagonisti della vicenda due cittadini iglesienti che per motivi non chiari sono quasi venuti alle mani.

All’arrivo degli agenti del Commissariato di Iglesias, chiamati dagli stessi due giovani, il 30enne pregiudicato di Iglesias, che si era recato sotto casa dell’altro compaesano con l’intento di vendicarsi del torto subito, è stato trovato in un forte stato di agitazione.

Dopo una colluttazione anche coi poliziotti, che hanno tentato di acciuffarlo prima che si allontanasse a bordo della sua Ape, il giovane è stato condotto al Commissariato, arrestato per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento, avendo scardinato anche la porta dell’Ufficio con un calcio.

Su disposizione del Pubblico Ministero il 30enne è stato portato nella camera di sicurezza del Commissariato, in attesa dell’udienza per direttissima.