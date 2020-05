Operazione dei Carabinieri di Guspini contro un sodalizio criminale accusato di truffe ai danni di alcune cantine sociali dell’isola, che ha portato all’arresto di un pregiudicato per detenzione di arma clandestina e munizionamento e alla denuncia di un’altra persona per detenzione di stupefacente. L’operazione nasce 3 mesi fa dalla denuncia di almeno 4 cantine sociali che ha consentito ai Carabinieri di disarticolare un’associazione per delinquere finalizzata alla truffa composta da cinque uomini, che servendosi di una società “fittizia” che operava nell’ambito della ristorazione, ordinava e si faceva consegnare partite di vini, pagandole con assegni bancari risultati scoperti.

Il danno, per quanto accertato dai Carabinieri finora, ammonta a circa 25.000euro. Nel corso delle perquisizioni eseguite ieri mattina, su diposizione del Pm Alessandro Pili , i militari hanno arrestato uno degli indagati per detenzione di arma clandestina e munizionamento perché trovato in possesso di una carabina cal. 22 con matricola parzialmente abrasa e di una cartuccia dello stesso calibro, risultata rubata nel 2012 a Terralba. Inoltre è stato denunciato a piede libero un altro indagato residente in un paese della Provincia di Oristano trovato in possesso di circa 20 grammi di infiorescenza di marijuana e di un bilancino di precisione. Nel corso delle perquisizioni delegate dal pm sono state trovate anche 15 casse di vino provento delle truffe poste in essere dal sodalizio criminale, che sono state restituite ai legittimi proprietari. Di rilevante interesse investigativo il materiale sequestrato ai cinque indagati, dei quali due pregiudicati, che potrebbe aprire ulteriori filoni d’indagine.

L’arrestato, un pregiudicato di Guspini, A.V. 66enne, dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione del Pubblico Ministero. Domani sarà giudicato per direttissima.

All’operazione i Carabinieri di Guspini sono stati coadiuvati dai colleghi del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro e delle Stazioni di Arbus, Montevecchio, Pabillonis, Gonnosfanadiga e Terralba.