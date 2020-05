“È necessario che la Giunta regionale si attivi immediatamente per definire la stabilizzazione dei lavoratori Aras in Laore. Il 10 giugno il Tar terrà l’udienza di merito, abbiamo poche settimane per determinare la cessazione della materia del contendere”. Sono le dichiarazioni del consigliere regionale dei Riformatori Michele Cossa, durante l’audizione dell’assessora dell’Agricoltura Gabriella Murgia nella commissione competente.

“Aras ha svolto per decenni una importantissima funzione nell’assistere gli allevatori sardi, su delega della Regione – sottolinea Cossa – Oggi questi lavoratori non vedono prospettive davanti a se, dopo che il consiglio regionale ha approvato ben due leggi per risolvere questo problema, e sempre all’unanimità, ancorchè in presenza di giunte regionali e maggioranze politiche di segno opposto. Sarebbe sbagliato e profondamente ingiusto fermarsi adesso che il traguardo è alle viste”.

“Occorre venire incontro alle legittime aspettative di carriera dei lavoratori di Laore eliminando le cause delle loro preoccupazioni , garantendo nel contempo il posto di lavoro dei dipendenti Aras. Mi auguro che la Commissione agricoltura non sottovaluti il problema”, conclude.