“Put**na, ho detto sì tre volte”. Consigliera comunale si rivolge così alla collega a Oristano

“Put**na, ho detto sì tre volte”. Dopo la notizia dello spogliarello di un consigliere, il Consiglio comunale di Oristano fa parlare ancora di sé: sempre durante la diretta streaming dell’assemblea cittadina sono addirittura volati pensanti insulti tra i consiglieri.

Cosa è successo

Il Consiglio comunale di Oristano stava discutendo l’emendamento 5 sugli animali d’affezione. La consigliera del Pd Maria Obinu, non potendo vedere tutti i consiglieri nei riquadri, ha quindi chiesto al Presidente Antonio Franceschi di contare i presenti all’assemblea per questioni di numero legale.

Una richiesta che ha fatto sbottare una consigliera, che dalla voce sembra essere Veronica Cabras dei Riformatori Sardi: “Put**na, io ho detto sì tre volte”.

A margine della seduta del Consiglio, Obinu ha scritto un post sull’accaduto sul suo profilo Facebook. “Sono una donna, ma se fossi stata uomo la mia idea sarebbe stata la stessa” scrive la consigliera del Pd.

“Quando per attaccare un avversario politico, chi la pensa diversamente da te si usa appellativi che hanno l’obiettivo di squalificare la persona, chi viene squalificato è solo chi usa questi mezzucci. Ieri durante la seduta del Consiglio comunale sono stata definita puttana. Non mi sento offesa in quanto donna. Io so chi sono” conclude Obinu. “Forse non lo sa chi si abbassa a questi livelli e anche lei purtroppo è una donna”.

