Il Festival “Rock the Castle” a Verona è posticipato al 2012

La notizia era nell’aria e oggi la pagina facebook ufficiale del festival Rock The Castle 2020 di Villafranca (Verona) ha annunciato che l’evento rock tra i più importanti in Italia è posticipato al 2021

Il Festival era concepito in sei date con un calendario di altissimo livello:

Venerdi 26 giugno 2020

NOFX

BODY COUNT FEAT ICE T

SUICIDAL TENDENCIES

MILLENCOLIN

AGNOSTIC FRONT

THE INSPECTOR CLUZO

Sabato 27 giugno 2020

JUDAS PRIEST (50th anniversary show)

SAXON

POWERWOLF

ANGEL WITCH

BEAST IN BLACK

Domenica 28 giugno 2020

LYNYRD SKYNYRD (farewell tour)

THE DARKNESS

UFO

BLUES PILLS

ME AND THAT MAN

THE LAST INTERNATIONALE

Venerdì 3 luglio 2020

ALTER BRIDGE

VOLBEAT

LACUNA COIL

Sabato 4 luglio 2020

AVANTASIA (20th anniversary show)

EPICA

STRATOVARIUS

ALESTORM

RHAPSODY OF FIRE

Domenica 5 luglio 2020

MERCYFUL FATE

EMPEROR

VENOM