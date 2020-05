Un uomo di 52 anni, Emanuele Solinas, di Bono, è morto in un incedente stradale avvenuto verso le 13,30 a pochi chilometri da Anela, in località Sa Costera, all’altezza dell’incrocio fra le strade provinciali 104 e 86.

L’uomo era alla guida di una Citroen Berlingo quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un suv Mitsubishi. L’impatto è stato violentissimo e le due auto sono state scaraventate a parecchi metri di distanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bono, che hanno effettuato i rilievi, il 118 e i vigili del fuoco. Per Solinas non c’è stato nulla da fare, mentre il guidatore dell’altra auto, ferito, è stato trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro.