“Dopo San Michele e Sant’Elia oggi, ho fatto un giro per Pirri e la situazione anche qui è addirittura peggiorata”, queste le parole di Valerio Piga del Collettivo Arrosa.

“Cumuli ovunque, sopratutto nelle via Duca di Genova, Via Nelson, Via del lentisco e nei pressi di Santa Teresa e Baracca Manna.”, conclude Piga.