Zaia: “Cruciale questa settimana per aperture 11/5”

“Penso che sia una settimana cruciale perché se si dovesse decidere qualcosa per il prossimo lunedì si deve decidere questa settimana, sennò finisce che si va al 18 maggio. Resto ancora con buone speranze. Domani mattina a mezzogiorno abbiamo una conferenza dei presidenti di Regione e sicuramente parleremo di questo”. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, spera in un ulteriore allentamento allo stop di altre attività, come i ristoranti, bar e parrucchiere. “Il Governo – spiega – potrebbe risolvere il problema delegando le Regioni ad assumere scelte e responsabilità. Alla luce dei dati epidemiologici siamo in grado di presentare un progetto”.