Cristiana Capotondi segnala come suo personale “luogo del cuore” una intera isola, La Maddalena. L’attrice è una dei testimonial del Fai per la 10/a decima edizione de “I Luoghi del Cuore”, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal Fondo Ambiente Italiano e Intesa San Paolo.

“Il mio luogo del cuore è l’isola della Maddalena nell’Arcipelago della Maddalena in Sardegna: un posto al quale sono legata da sempre, da quando ero bambina. In questi giorni così difficili per tutta l’Italia – per le persone che stanno soffrendo, per il personale medico sanitario – pensare alla Maddalena mi fa star bene”, commenta Capotondi. Fino al 15 dicembre si potranno votare luoghi e bellezze da salvare. Il sito per caricare le proposte non è ancora online, nei prossimi giorni saranno pubblicate schede e immagini dei luoghi che si potranno votare.

“Come un raggio di sole arriva oggi la presentazione del censimento del Fai, iniziativa finalizzata a segnalare luoghi da non dimenticare – spiega la presidente regionale Monica Scanu – Il Fai Sardegna con le sue delegazioni di Sassari, Cagliari e Nùoro e i suoi gruppi di Olbia Tempio, Ogliastra, La Maddalena, supporteranno i comitati e i singoli che vorranno proporre luoghi da valorizzare, da tutelare e che necessitano di interventi di riqualificazione. Così come già fatto nell’edizione passata con Il Museo a cielo aperto di Maria Lai ad Ulassai, che superò gli 11mila voti, raggiunse il 33/o posto nella classifica nazionale, partecipò al bando di Banca Intesa destinato ai luoghi che avevano raggiunto i 2.000 voti e ottenne l’80% del finanziamento richiesto per la sistemazione del ‘Muro del groviglio’, che fa parte del Museo a cielo aperto”.

“Ulassai inoltre – sottolinea Scanu – è uno dei tre paesi in italia scelti per lo sviluppo di nuove iniziative nell’ambito del programma del Fai Alpe, l’Italia sopra i 600 metri, che verranno configurate in maniera più precisa dopo la Fase 3 della pandemia attuale. A breve verranno poi pubblicate le schede dei luoghi sul sito dedicato”.