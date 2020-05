Apertura domenicale di negozi e centri commerciali rinviata di una settimana a Sassari, Porto Torres e Sorso. Lo hanno deciso i sindaci Nanni Campus, Sean Wheeler e Fabrizio Demelas, discostandosi dalle disposizioni dell’ordinanza regionale firmata dal governatore Solinas.

“Sassari per mesi ha contato un numero maggiore di persone che hanno contratto il coronavirus rispetto alla media sarda – spiega il Comune in una una nota – Poiché soltanto da lunedì 11 maggio, come previsto dall’ordinanza regionale e in base a nuovi dati e parametri sui contagi, sarà possibile consentire eventuali aperture di attività commerciali, artigianali e di servizi alla persona, il sindaco Gian Vittorio Campus ha deciso che per domenica 10 maggio resterà in vigore il divieto di apertura dei negozi.

Potranno restare aperte invece le farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie ma unicamente per la vendita di generi di monopolio, escluse le scommesse. La decisione è stata presa in accordo con la maggior parte dei sindaci della Rete Metropolitana.

Inoltre, in accordo con gli altri sindaci dei Comuni della Rete Metropolitana del Nord-Ovest della Sardegna, il sindaco di Alghero Mario Conoci ha firmato oggi l’ordinanza che dispone la chiusura delle attività commerciali domenica prossima, 10 maggio, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, degli esercizi di commercio al dettaglio di giornali, riviste, periodici e dei tabacchini.

Restano consentite le attività di ristorazione e attività artigianali di preparazione di prodotti alimenti, ma solamente per l’asporto e la consegna a domicilio.