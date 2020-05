Sono oltre 263mila i decessi legati al coronavirus registrati nel mondo a fronte di 3.755.379 casi: è quanto emerge dai dati aggiornati dell’università americana Johns Hopkins.

I morti ufficialmente riportati al momento sono 263.831, di cui 73.431 negli Stati Uniti e 30.150 nel Regno Unito. Negli Usa i casi di contagio sono 1.228.603.

Altri 2.073 morti in Usa in 24 ore – I morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono 2.073. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Nel Paese finora sono morte 73.431 persone a causa del virus.

Brasile record di 614 morti in 24 ore – Sono 614 i morti per Covid-19 registrati oggi in Brasile, il numero più alto dall’inizio della pandemia. Lo ha rivelato il ministero della Salute, precisando che le vittime totali sono 8.535. Numero record anche per i contagi: 10.381 in un solo giorno, per un totale di 125.096 casi confermati.