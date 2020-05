I poliziotti della Questura di Cagliari hanno arrestato un 31enne per spaccio. Ieri pomeriggio, durante i servizi di controllo del territorio nel quartiere di is Mirrionis, un equipaggio della Squadra Volante, mentre transitava in via La Nurra, ha notato Fabrizio Puddu, 31enne agli arresti domiciliari per scontare una condanna spaccio e quindi ben noto alle forze di polizia, mentre si aggirava nella zona con fare molto sospetto.

Non appena ha visto l’auto della Polizia ha cercato di darsi alla fuga tentando di nascondersi in un cortile condominiale nella vicina via Campo Pisano. Durante questo vano tentativo, bloccato immediatamente dai poliziotti, Puddu ha tentato di disfarsi di un pesante involucro che è stato raccolto dagli agenti.

Al suo interno vi erano 100 grammi di marijuana e quasi 10 grammi di cocaina. Inoltre, Puddu è stato trovato in possesso di circa 1500 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio, tipico provento di attività illecita e di altri 10 grammi di marijuana. L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e accompagnato presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza per direttissima.