È finalmente finita l’Odissea di Enrica Manca, giovane sarda di Santa Giusta bloccata per il lockdown in una cittadina austriaca che finalmente può riabbracciare la sua famiglia grazie all’intervento del ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Il sindaco della cittadina, Antonello Figus, che si era rivolto al capo della Farnesina per sbloccare la situazione, ha scritto una lettera di ringraziamento a Di Maio per l’efficienza con la quale ha risposto al suo appello. “Enrica è rientrata a casa dalla sua famiglia, stanchissima per il lungo viaggio affrontato, ma felicissima – racconta il sindaco – di riabbracciare i suoi cari”.

Lo stesso primo cittadino sottolinea come di rado ci si interessi alle periferie, che vengono spesso dimenticate. Il caso di Enrica, da subito reso noto dal sindaco, ha avuto risalto a livello nazionale e ha spopolato sui social.