Nella giornata di oggi, giovedì 7 maggio, la Giunta dovrebbe adottare una delibera con lo scopo di risolvere tutti i dubbi sollevati dai sindaci sull’attuazione della legge salva-famiglie che prevede contributi da 800 euro per due mesi a favore di lavoratori che hanno interrotto l’attività a causa dell’emergenza Covid.

Il provvedimento riassumerà e spiegherà più approfonditamente tutte le Faq (domande a risposte frequenti) pubblicate nel sito a partire dall’approvazione della legge. Il tema è stato richiamato da tanti consiglieri di maggioranza e opposizione in occasione dell’odierna seduta dell’Aula. In particolare, le forze politiche hanno ricordato che solo pochi Comuni hanno iniziato a erogare le risorse a chi ne ha fatto richiesta. La delibera con cui la Giunta darà un’interpretazione autentica della legge, sarà condivisa a stretto giro con i capigruppo di tutti i partiti.

Durante il Consiglio regionale sono stati fatti riferimenti anche alla questione dei ritardi sui pagamenti della cig in deroga, al centro di una polemica tra Regione e Governo. Anche in questo caso sono in arrivo chiarimenti. L’assessora del Lavoro Alessandra Zedda – che oggi ha partecipato a una videoconferenza con il presidente nazionale dell’Inps, il ministro dello Sviluppo Patuanelli e tutti gli assessori e dg delle altre Regioni – ha convocato per domani alle 10.30 una conferenza stampa che sarà aperta anche ai sindacati.