‘Oasis of the Seas’, la nave della Royal Caribbean nella quale sono presenti anche degli italiani, ancorata al largo di Miami e sede di un focolaio di Covid-19 è oggetto di un’interrogazione presentata dal deputato sardo del Pd Andrea Frailis (co-firmatari Romina Mura e Gavino Manca) nella quale si chiede al ministro degli Esteri “di accertare le condizioni delle persone a bordo, assicurare loro le cure, nonché il diritto di movimento garantito dal diritto internazionale”.

Sulla nave non ci sono passeggeri, solo membri dell’equipaggio. Tra questi, dieci italiani, compresa Giovanna Salaris, originaria di Carbonia, che sulla ‘Oasis of the Seas’ lavorava come croupier. Oltretutto, fanno presente i dem, il personale risulta licenziato ma trattenuto a bordo senza alcuna copertura assicurativa, sottoposto a un razionamento di viveri e addirittura l’acqua sarebbe fornita esclusivamente a pagamento.