Il corpo di Polizia locale di Nuoro è stato impegnato nel distribuire materiale didattico a diversi bambini grazie all’iniziativa della scuola materna di Funtana Buddia, che lo ha messo a disposizione dei piccoli che frequentano l’istituto.

Nei kit consegnati dai vigili era presente anche un regalo, aggiunto dalle maestre: una mascherina di tessuto adatta ai loro visi e adornata con figure e disegni divertenti.

“Abbiamo aderito con piacere alla bellissima iniziativa della scuola materna di Funtana Buddia – commenta l’assessora comunale al Traffico Maria Boi – Come in altre occasioni, la polizia locale si conferma al fianco dei cittadini in questo momento delicato, senza dimenticare i nostri bambini”.

La Polizia locale, con l’avvio della Fase 2 dell’emergenza coronavirus, si è rivelata preziosa in città: “Quest’ultimo compito si è aggiunto al lavoro per l’assistenza agli utenti di uffici pubblici e per il controllo del rispetto delle misure igienico-sanitarie – sottolinea l’assessora – Controlli che sono un segnale di attenzione da parte dell’amministrazione, per la salute e il benessere dei cittadini a beneficio di tutta la comunità”.