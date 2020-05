Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato Sassari, chiede ai 66 sindaci della Provincia “Scelte inedite e coraggiose per far rinascere le aziende e l’economia e restituire fiducia a imprenditori e famiglie”, considerando come priorità il contrasto ad abusivismo e lavoro irregolare, il rilancio delle opere pubbliche e i tributi.

“La situazione degli artigiani è drammatica, non c’è certezza sul futuro e il presente è senza incassi, con impegni debitori necessari e la concorrenza sleale degli abusivi”, scrive ai sindaci. “Si tenga conto della situazione – prosegue – i sindaci riducano la tassazione locale, proroghino i termini di Tari e Imu e rimodulino le tariffe per chi è rimasto chiuso durante l’emergenza”. Riduzione e proroga anche per il canone dei mezzi pubblicitari e annullamento o rinvio della Tosap.

“E sugli affitti si agevolino anche gli artigiani con immobili di categorie catastali C e D”, è la richiesta di Lai, che sollecita “efficaci misure di controllo e prevenzione per il fenomeno del lavoro irregolare, acuito dalla crisi”. Secondo Antonio Alivesi, segretario provinciale di Confartigianato Sassari, “senza interventi adeguati molte imprese non potranno riaprire”. Lai e Alivesi si dicono “consapevoli degli sforzi delle amministrazioni per rispondere all’emergenza”, e spiegano di voler “dare qualche suggerimento nell’ottica di collaborazione con le istituzioni, propria dell’associazione a ogni livello, per dare alle imprese un segnale di unità d’intenti verso la ripresa”.

L’Osservatorio per le Pmi di Confartigianato conta che, su 57mila e 706 attività produttive presenti nel Nord Ovest Sardegna, 13mila sono artigiane, pari al 22.6%. Rispetto al censimento del 2016, sono 282 in meno. Il 39.5% degli artigiani operano nelle Costruzioni: 5mila e 164, con un calo di 150 attività. Seguono i Servizi: 39.2%, pari a 5mila e 126 aziende e un calo di 56 realtà. Terzo il Manifatturiero: 19.9%, con 2mila 606 attività e 70 aziende in meno. Gli addetti dell’artigianato sono 21mila e 316, circa 2.3 per azienda.