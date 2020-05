Un pericolo per gli allergici. In occasione di un controllo interno a campione effettuato panino con salsiccia di Lyoner M-Classic, è stata riscontrata la presenza di uovo non dichiarato. Siccome il consumo di questo panino comporta un rischio per la salute nei soggetti allergici alle uova, Migros, una delle aziende più grandi della Svizzera e la maggiore catena di grande distribuzione del Paese, richiama il prodotto. Si tratta dell’art. 130455400000 indipendentemente dalla data minima di conservabilità.

Il motivo del ritiro è la contaminazione accidentale da uova a monte della filiera. Il prodotto potrebbe infatti scatenare allergie nei consumatori che soffrono di ipersensibilità e/o da intolleranza all’uovo, per la presenza accidentale di tracce indesiderate di questo componente nel prodotto messo in vendita ma non riportato nella lista degli ingredienti. I sintomi che potrebbero essere scatenati in caso di allergia includono prurito e gonfiore a labbra, palato e gola, nausea o vomito, crampi e gonfiori addominali, diarrea, flatulenza, orticaria, difficoltà respiratorie e mal di testa.

In caso di reazione allergica grave si può avere a che fare con uno shock anafilattico, situazione caratterizzata da seri problemi respiratori e brusche cadute di pressione che può portare anche alla perdita di coscienza. Nel caso in cui compaiano sintomi di questo tipo è importante cercare subito l’aiuto di un medico. In particolare, lo shock anafilattico è una situazione di emergenza che richiede il ricovero ospedaliero e in cui temporeggiare può risultare fatale. Da un punto di vista sanitario si tratta di una non conformità con un elevato indice di rischio per gli allergici o coloro i quali presentano un’intolleranza alle uova. Per tutte le altre persone, non sussiste alcun pericolo. Il prodotto è in vendita in tutte le filiali Migros della Svizzera. Si raccomanda ai numerosi frontalieri italiani e a tutti i clienti di non consumare più il prodotto interessato che può essere restituito in qualsiasi filiale Migros, ottenendo il rimborso del prezzo di acquisto.

Fonte: Sportello dei Diritti