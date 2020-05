David di Donatello 2020: grande attesa per il cinema “Made in Sardegna”. A rappresentare l’Isola saranno il cagliaritano Igort, artista, narratore ed editore del fumetto italiano, che colleziona ben 9 nomination con il suo film di esordio “5 è il numero perfetto”, e Gianfranco Cabiddu, vincitore nel 2017 con “La stoffa dei sogni” del David per la miglior sceneggiatura adattata. Cabiddu è co-regista de “Il flauto magico di Piazza Vittorio”, che vanta la candidatura come miglior musicista per l’Orchestra di Piazza Vittorio.

La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 8 maggio in diretta su Rai 1 (e in streaming su Rai Play) alle 21.30. Presenta Carlo Conti attraverso collegamenti con i vari candidati dalle loro case. “Siamo orgogliosi che anche quest’anno ai David di Donatello il cinema “Made in Sardegna” sia così ben rappresentato – sottolinea il presidente della Fondazione Sardegna Film Commission, Gianluca Aste – grazie al talento visionario di Igor Tuveri che nel suo debutto cinematografico ha reso la nostra isola un vero paradiso in terra e alla coraggiosa trasposizione cinematografica de “Il flauto magico” di Gianfranco Cabiddu, che rievoca le sonorità mediterranee anche nel magico mondo del musical contemporaneo.

Una nuova grande opportunità di promozione condivisa per la Sardegna e di incoraggiamento per tutti i professionisti e talenti della filiera audiovisiva isolana, cosi fortemente provata dal lockdown degli ultimi mesi”. Girato anche nella penisola del Sinis, il film di Igort è un noir napoletano tratto dall’omonima e pluripremiata graphic novel che vede Toni Servillo nei panni di Peppino Lo Cicero, un guappo e sicario in pensione costretto dagli eventi a tornare in azione. “Il flauto magico di Piazza Vittorio”, è un film musicale che rivisita e re-interpreta, arricchendola e adattandola ai nostri giorni, l’opera di Mozart, interpretato in 8 lingue dai musicisti-attori della multietnica Orchestra di Piazza Vittorio, ognuno secondo le proprie tradizioni e culture musicali.