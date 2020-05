La velocizzazione dei servizi lungo la dorsale Cagliari-Olbia/Sassari, l’incremento delle frequenze, il miglioramento delle condizioni di accessibilità alle stazioni, più livelli di integrazione con altre modalità di trasporto e la realizzazione del collegamento tra aeroporto di Olbia e la città: sono gli obiettivi di medio e lungo periodo fissati in un accordo quadro che oggi la Regione Sardegna ha siglato con Rete ferroviaria italiana (Rfi).

“La Regione – ha spiegato il presidente Christian Solinas – si avvale da oggi, e per la prima volta, di un importante strumento tecnico che nel breve periodo permette di definire con RFI il miglior utilizzo della capacità attuale della rete ferroviaria sarda e nel contempo disegna il modello dei servizi futuri consentendo di programmare nel medio e lungo periodo gli interventi di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie nell’Isola”.

Nel documento, si legge in una nota della Regione, vengono individuati differenti scenari dei servizi che sono in relazione agli investimenti già in corso sulla rete regionale, nonché ad ulteriori nuovi interventi da realizzare con l’obiettivo di garantire “l’impegno di capacità” oggetto dell’accordo.