L’ondata di caldo, la prima del mese di maggio e la prima che ha portato anche in Sardegna dei valori termici estivi (con punte di oltre 30°C), sta per terminare. Le condizioni meteo stanno per peggiorare, un peggioramento provocato dall’affondo depressionario attualmente in atto sulla Penisola Iberica e destinato a traslare in direzione est.

A partire da sabato 9 maggio ci aspettiamo il passaggio di un impulso instabile da sudovest verso nordest, con possibilità di temporali e acquazzoni localmente consistenti. Soprattutto in serata, in particolare nelle aree nordoccidentali e settentrionali della Sardegna. Ma sarà soltanto un assaggio, che intanto farà calare le temperature e riporterà i termometri verso valori più consoni al periodo.

La giornata di domenica segnerà un severo peggioramento, a causa di un vortice ciclonico secondario che dalle Baleari punterà la nostra regione. Si prospettano fenomeni piuttosto abbondanti, localmente violenti, con possibilità di nubifragi temporaleschi e anche grandinate. Le precipitazioni, così come sabato, transiteranno da sudovest verso nordest.

Il vortice continuerà ad apportare precipitazioni anche lunedì, specie sui settori occidentali laddove dovrebbero risultare più abbondanti. Le temperature continueranno a diminuire e farà fresco. Per un miglioramento occorrerà attendere martedì e soprattutto mercoledì, quando potrebbe tornare l’Alta Pressione.

In collaborazione con Meteo Sardegna