“Anche questa volta sono intervenuto in Aula per ribadire come questo Governo non tenga minimamente conto dell’operato del Parlamento e non rispetti assolutamente le regole”. È quanto dichiara il deputato di FdI Salvatore Deidda, intervenuto ieri alla Camera.

“Ho depositato oltre 140 atti ispettivi – scrive – e, fatta eccezione per i “Question Time”, dove la risposta diretta è obbligatoria, il Governo non ha mai chiarito i miei quesiti. Una vera mancanza di rispetto, soprattutto verso i cittadini che aspettano, da noi parlamentari, delle risposte. Non ho mancato di sollecitare il Presidente Fico ma anche questo tentativo è fallito. Inoltre, continuo a trovare assurdo l’atteggiamento del Ministro Boccia che si permette di minacciare le Regioni a Statuto speciale come la Sardegna”.