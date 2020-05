Nel corso della notte scorsa ad Arbatax, frazione di Tortolì, (Nu) un uomo con il volto travisato è entrato nella villetta di un anziano sacerdote di Villagrande per consumare un furto.

Il religioso, compreso il fatto ed il pericolo, nel tentativo di impedire l’ingresso del bandito, è stato colpito dallo stesso malvivente che è scappato dopo essersi impossessato di alcune centinaia di euro. I Carabinieri della Compagnia di Lanusei ed ai colleghi del Reparto Operativo di Nuoro hanno iniziato immediatamente le indagini per risalire al malfattore.

E’ tuttora in corso un minuzioso esame della scena del crimine e l’analisi delle immagini riprese dalle telecamere presenti in zona. Al momento il parroco è ricoverato all’ospedale di Lanusei per le ferite riportate durante lo scontro.