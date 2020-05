“Anche un quartiere residenziale come Genneruxi a Cagliari, purtroppo ha la sua discarica”. Queste le parole del cittadino che ha inviato una nuova segnalazione per la campagna di sensibilizzazione per la difesa dell’ambiente di Cagliaripad. L’obiettivo è denunciare, con foto e video, le discariche abusive presenti sul territorio regionale.

“In questi mesi – scrive il cittadino – si sono formati vari cumuli di rifiuti alla fine della via Berengario, sotto l’asse mediano di scorrimento. La situazione è in continuo peggioramento e oramai il problema sta toccando tutti i quartieri”.

Guarda l’intera lista su: