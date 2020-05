Nella giornata di ieri, giovedì 7 maggio, si è riunito il Consiglio della Municipalità di Pirri per esprimere il parere consultivo sul bilancio preventivo del Comune di Cagliari, presentato pochi giorni prima dal Sindaco Paolo Truzzu.

I gruppi consiliari del ‘Partito Democratico’ e ‘Siamo Cagliari’, rappresentati rispettivamente dai capigruppo Emanuele Boi e Alessandro Murgia, hanno espresso un parere favorevole “per senso di responsabilità, condizionato ad una incisiva e costante azione di monitoraggio e vigilanza sugli interventi che saranno realizzati – tra cui l’ampliamento del cimitero, l’urbanizzazione del terzo lotto di Barracca Manna e il completamento delle opere per la mitigazione del dissesto idrogeologico – nonché a un effettivo coinvolgimento della Municipalità da parte dell’amministrazione comunale, come più volte richiesto, tale da riconoscere il ruolo politico in forza del mandato assegnato dai cittadini pirresi, pur manifestando perplessità in merito all’impostazione generale del bilancio ed evidenziando alcuni elementi di dissenso”.

Al termine della seduta, tenuto conto dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo coronavirus, il Consiglio della Municipalità ha chiesto inoltre “che eventuali risorse derivanti da economie per eventi non realizzati nei mesi del 2020 possano essere riprogrammate per l’attivazione di misure a sostegno di famiglie, piccole imprese e commercianti, categorie tra le più colpite, nonché per il rafforzamento dei servizi sociali presenti in Municipalità”.