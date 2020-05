Un 52enne, alla guida di un camion della raccolta dei rifiuti, per cause in via di accertamento, è stato protagonista di un incidente stradale in piazza Deffenu, a Cagliari.

Il cassone si è rovesciato lungo la corsia sinistra della strada. Fortunatamente nessun ferito, solo un grosso spavento per l’autista e qualche scalfittura al manto stradale.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.