L’indice di trasmissione del contagio R(t) per tutti i comuni della Sardegna è stato ricavato. Lo confermano fonti dell’assessorato della Sanità.

La task force dell’assessorato guidata dal docente di Statistica medica dell’Università di Sassari Giovanni Sotgiu (nuovo membro del comitato scientifico che coadiuva la Regione nella lotta al Covid-19) ha ultimato i calcoli sulla base dei parametri trasmessi dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento che collabora e fa rilevazioni per l’Istituto superiore della Sanità.

E’ possibile che oggi stesso i dati siano pubblicati nel sito della Regione, passaggio necessario che permetterà ai sindaci – sulla base del valore dell’indice che deve essere uguale o minore di 0,5 – di adottare ordinanze per l’apertura fin dall’11 maggio, quindi in deroga al dpcm, di centri estetici, saloni per parrucchieri, negozi di abbigliamento e calzature. Il tema sarà oggetto del punto stampa di stasera con il presidente della Regione Christian Solinas.