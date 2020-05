Dalle scuole agli impianti sportivi, sino alla riqualificazione del Poetto. Molti lavori potranno iniziare già alla metà del mese di giugno. E a Quartu ci sono a disposizione otto milioni di euro.

Quasi due milioni sono pronti per le scuole di via Palestrina, via Firenze, via Bach e via Tiziano: cantieri prossimi all’apertura. A buon punto anche l’iter per via Turati e via Sant’Antonio. Grazie ai finanziamenti della Città Metropolitana si potrà procedere, con quasi 500mila euro, alla messa in sicurezza ed adeguamento normativo del plesso scolastico di via Praga-via Perdalonga e con altri 500mila euro alla palestra di via Monsignor Angioni. Inoltre la settimana prossima riprenderanno i lavori nella palestra della scuola di via Foscolo.

Sempre con risorse della Città Metropolitana potranno poi essere messi a norma il Palazzetto dello Sport di via Beethoven e il Velodromo. Ci sono inoltre 3 milioni da utilizzare per la riqualificazione della fascia retrodemaniale del Poetto.

“Nonostante il periodo di emergenza epidemiologica gli uffici, in lavoro agile, hanno proseguito proficuamente l’attività lavorativa relativa alle opere pubbliche programmate – spiega l’assessore ai lavori pubblici Piero Piccoi -. La ripresa dei cantieri sospesi e l’apertura di nuovi contribuirà al rilancio economico del settore delle costruzioni”.