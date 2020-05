“Siamo consapevoli del grande lavoro svolto anche dall’Assessore al Lavoro Zedda, che ha visto impegnati in prima linea anche noi per i molteplici accordi sottoscritti con le aziende su tutto il territorio regionale sardo, ma di fatto, a oggi, i lavoratori in cassa integrazione in deroga, non hanno percepito neppure un euro”. Queste le parole di Francesco Cabras, segretario regionale Ugl Sardegna, commentando le ultime sulla cassa integrazione in deroga in Sardegna.

“Non vogliamo enfatizzare oltremodo, ma la realtà è questa: il rischio fame è concreto, così come il rischio del disagio sociale. Siamo pronti – conclude il sindacalista Ugl Cabras, – a sostenere i lavoratori in ogni sede per le legittime rivendicazioni nel diritto alla sopravvivenza”.