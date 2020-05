La Assl di Nuoro fa un passo indietro: non impiegherà più i medici del reparto di Oncologia dell’ospedale San Francesco per coprire la turnazione dei reparti Covid dello stesso ospedale.

La decisione della direzione sanitaria, con la dirigente Maria Grazia Cattina, arriva dopo la protesta dei malati oncologici che si sono sentiti più esposti al rischio di contrarre il coronavirus, e una petizione online che in pochi giorni ha raccolto mille e 500 firme.

“La dottoressa Cattina ci ha convocato e ascoltato con grande sensibilità – ha detto Marilena Pintore paziente oncologica e responsabile del Centro d’ascolto regionale della Uil – Ci ha spiegato che lei non ci avrebbe mai esposto al rischio visto che tutti i medici sono dotati dei Dpi adeguati, ma ora ha preso in considerazione il nostro aspetto psicologico che forse non aveva adeguatamente valutato. Noi infatti non saremmo stati più sereni se i nostri oncologici, con i quali abbiamo un rapporto strettissimo di conoscenza e di umanità, fossero andati a lavorare nel reparto Covid. Per questa sensibilità noi ringraziamo la dottoressa Cattina che ha accolto immediatamente il nostro disagio – ha concluso la sindacalista della Uil – così come ringraziamo tutti le persone che hanno firmato la petizione per sostenere la nostra causa. La solidarietà ci ha commosso”.