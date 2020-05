“Se i contagi a Milano ripartiranno alla grande non dipenderà da venti pirla seduti sul muretto dei Navigli, dipenderà da venti incompetenti seduti in Regione Lombardia”. Queste le parole di Cecilia Strada, la figlia del fondatore di Emergency, Gino Strada, sulla questione che ha creato parecchio dibattito negli ultimi giorni: quello dei milanesi che si sono riversati nei Navigli.

“La Lombardia – continua Cecilia – ha aperto la fase due con tantissimi malati, evidentemente non conteggiati perché qui i tamponi e i test sono una chimera. Che cosa succede nella fase 2 se non si è in grado di testare, tracciare, trattare in isolamento i malati? Succede che si torna più veloce della luce al calendario di marzo”.

Quindi, “è colpa della birra sui Navigli? No, è responsabilità di chi governa le politiche della Regione. A questi ultimi, ai responsabili del disastro, fa sicuramente molto piacere potersi nascondere dietro le foto dei Navigli. Cerchiamo di non farci distrarre”.

In conclusione, Cecilia consiglia anche ai milanesi di “non ricominciare a comportarci da stronzi irresponsabili perché qui butta maluccio e se non ci proteggiamo da soli non ci protegge nessuno”.

Il post di Cecilia su Facebook