Nella giornata di oggi, 8 maggio sono stati 5 gli incendi che hanno visto l’intervento dei vigili del fuoco del corpo forestale della Sardegna.

Di questi in un caso è stato necessario l’intervento dell’elicottero del Corpo forestale per l’incendio nel comune di Arborea in località “Grua Maiori”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Marrubiu, coadiuvato dai vigili del fuoco di Oristano, dai barracelli di Terralba e alcuni volontari.