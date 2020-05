“Non possiamo perdere tempo nel sostenere le nostre attività turistiche, Solinas si muova. E’ ora di allestire un vero piano d’emergenza per sostenere il turismo al Sud, e soprattutto per la Sardegna”. Lo dice il segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc) Antonio Satta.

“Non possiamo abbandonare un settore cruciale per tante aree del paese, soprattutto del Mezzogiorno e per la Sardegna. Dunque la fase due per il turismo sia subito messa a punto, per evitare di arrivare impreparati all’estate – conclude Satta -. Sono a rischio migliaia di posti di lavoro”.