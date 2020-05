Agus (Progressisti): “A Solinas piace guidare a fari spenti nella notte, piace fare promesse senza mantenerle e si circonda di persone senza qualità”

“Giovedì mattina, un giorno prima della figuraccia fatta dal Presidente della Regione in merito al flop delle riaperture, era riunito il Consiglio regionale, in quell’occasione, per l’ultima volta, abbiamo provato a suggerire una strada che evitasse delusione, rabbia e ulteriori perdite economiche ad esercenti stremati – scrive in un post sui social Francesco Agus, Consigliere Regionale dei Progressisti – abbiamo detto che senza una modifica dell’ordinanza la conclusione sarebbe stata inevitabile, data la scelta di basare le decisioni sull’R(t), un indicatore totalmente sbagliato e su scala comunale meno attendibile di una predizione del mago Do Nascimiento”.

“Eravamo pronti a sederci attorno a un tavolo e a lavorare per correggere le disposizioni sulla base dei suggerimenti già inviati alla maggioranza poche ore dopo la pubblicazione dell’ordinanza, però, come spesso accade, ignoranza e supponenza viaggiano a braccetto. Hanno fatto finta di non capire – prosegue il post di Agus – il nostro appello in aula è caduto nel vuoto e la disordinanza non è stata corretta sino all’epilogo tragicomico di ieri sera”. “Perché purtroppo alla Giunta regionale e al suo Presidente piace guidare a fari spenti nella notte, piace fare promesse senza essere certi di poterle mantenere, piacciono i titoli ad effetto sui giornali senza che ci sia sostanza a monte, piace circondarsi di persone senza qualità a parte quella di dire sempre di si – scrive il Consigliere Regionale – è questo il dramma della Sardegna”. Per concludere Francesco Agus denuncia: “I dati comunicati ieri, oltre che inutilizzabili ai fini delle riaperture, sono falsi e contengono gravi errori e omissioni, vista la delicatezza della vicenda (e i risvolti che potrebbe avere) consiglio vivamente chi li ha validati di correggerli e di rendere disponibile le elaborazioni parziali”, conclude Agus. I Sindaci della Città Metropolitana di Cagliari contro Solinas, l’11 non riapriranno Fase 2: Solinas: “Rt non rilevabile nella maggioranza dei Comuni”