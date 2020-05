A soli 16 anni vendeva biciclette rubate e nascondeva in casa due pistole. Un ragazzo di Loiri Porto San Paolo è stato arrestato ieri dai carabinieri della locale stazione e stamattina il gip del Tribunale per i minorenni di Sassari ha convalidato il provvedimento e disposto gli arresti domiciliari per il giovane.

Il 16enne è stato scoperto dopo aver cercato di vendere una bicicletta con un annuncio su un social network. I carabinieri hanno verificato che la bicicletta era frutto di un furto dalla perquisizione della casa del ragazzo sono state trovate due pistole scacciacani, una delle quali modificata per l’utilizzo con munizioni tradizionali.