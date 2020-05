Ad Alghero l’Usca, l’unità di continuità assistenziale attivata dalla Regione per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano del ricovero ospedaliero ha base operativa all’interno di un condominio residenziale.

Lo denunciano i consiglieri comunali del centrosinistra, preoccupati per le condizioni di sicurezza: “L’Usca di Alghero ha sede in un condominio di via Sanzio dove l’Ats ha alcuni locali in affitto”, sostengono i consiglieri comunali. “Le Usca devono avere ovviamente una sede logistica per organizzare le uscite, custodire il materiale e i documenti per la clinica, studio epidemiologico ma non solo devono avere percorsi di sicurezza fondamentali”, sottolineano Valdo Di Nolfo, Pietro Sartore, Mario Bruno, Gabriella Esposito, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto e Beniamino Pirisi. “Quali sono le procedure di prevenzione previste per evitare una commistione assurda tra operatori dell’Usca, operatori e utenti del Consultorio e le famiglie risiedenti nel condominio in questione? Durante l’emergenza che stiamo vivendo fare è importante, fare in ritardo un errore, fare male potrebbe essere conseguenze inimmaginabili”.