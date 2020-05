Sì alla spesa in un comune diverso da quello di residenza, sì al pernottamento nelle seconde case e alla visita degli immobili affidati alle agenzie immobiliari.

Queste le principali precisazioni della Giunta Solinas che, attraverso una nota esplicativa, ha chiarito alcuni aspetti dell’ordinanza numero venti in vigore dal 4 maggio, relativa alle misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19.

Nella nuova circolare della Regione Sardegna sono contenute anche alcune precisazioni anche per le attività motorie e sport individuali all’aria aperta e i trasferimenti da e per la Sardegna.

Alla fine dell’articolo la versione scaricabile del documento inviato dalla Regione.

Spostamenti nel territorio regionale (riferimento articolo 1)

Per gli spostamenti giustificati nel territorio regionale, nel caso avvengano con

mezzo di trasporto proprio, il distanziamento interpersonale previsto nell’art. 1 non

rileva tra soggetti conviventi a bordo del medesimo.

• Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente

di guida o non si sia autosufficienti è consentito farsi accompagnare da un parente

o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche

tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi

pubblici. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore

è giustificato.

• Tra le situazioni di necessità per le quali è possibile spostarsi oltre i confini del

proprio Comune di residenza/domicilio/abitazione è ricompresa l’esigenza di fare

la spesa. Di norma, la spesa deve farsi preferibilmente in esercizi ragionevolmente

prossimi alla propria casa, anche se ricadenti in Comuni diversi da quello di

residenza/domicilio/abitazione. Pur non essendo previsto uno specifico limite

territoriale degli spostamenti per tale finalità, un allontanamento consistente dal

luogo di residenza/domicilio/abitazione è consentito solo in presenza di specifiche

ragioni che lo rendano necessario.

Trasferimenti da e per la Sardegna (riferimento articolo 2)

Il rientro nella propria residenza, domicilio e abitazione, non è suscettibile di

valutazione, tuttavia è necessaria l’autorizzazione del Presidente della Regione, al

momento della partenza e dell’arrivo al solo fine di monitorare l’osservanza del

periodo di permanenza domiciliare in isolamento fiduciario.

• Nel caso di rientro autorizzato presso il proprio domicilio/abitazione/residenza,

provenendo da un’altra Regione, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori

del territorio regionale, fatti salvi i restanti motivi legittimi di spostamento indicati

nell’articolo.

Attività motorie e sport individuali all’aria aperta (riferimento ad articoli 4 e 5)

• Si intendono autorizzati gli spostamenti sui mezzi pubblici o privati, all’interno del proprio comune, per lo svolgimento delle attività motorie all’aria aperta.

• I cittadini possono svolgere attività motoria nell’ambito del proprio Comune o Città Metropolitana.

• La previsione dell’accompagnatore, per i minori e per le persone non completamente autosufficienti, costituisce deroga allo svolgimento individuale

dell’attività motoria o sportiva, e non obbligo di accompagnamento.

• L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, salvo che non si tratti di persone conviventi. In caso di attività come la corsa a piedi o in

bicicletta, si deve rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri; per le

semplici passeggiate il distanziamento può limitarsi ad un metro. In ogni caso sono

vietati gli assembramenti.

• Al fine di svolgere l’attività sportiva individuale all’aria aperta, è consentito anche

spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per

svolgere tali attività. Gli spostamenti finalizzati all’esercizio degli sport individuali

all’aria aperta sono consentiti sull’intero territorio regionale ai fini del

raggiungimento dei rispettivi centri sportivi o dei luoghi di pratica degli stessi. Per

gli sport individuali da praticarsi in mare è autorizzato il transito nella spiaggia e

nella battigia (combinato disposto art. 5 e art. 26)