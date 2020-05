“Cari amici e sostenitori della cultura e della musica, oggi ci troviamo ad un bivio: provare a resistere o lasciare andare tutto ciò che assieme abbiamo costruito”. Lo scrivono gli organizzatori de La CuevaRock, uno dei club live che hanno fatto la storia del rock e del metal in Sardegna, lanciando una raccolta fondi per sopravvivere in questi difficili momenti di emergenza.

“Chiudete gli occhi per 10 secondi e ripensate alla vostra miglior serata in nostra compagnia” si legge nella nota che accompagna la raccolta fondi. “Ora, se credete nella musica, se credete ancora in noi e se volete rivederci lì pronti a farvi ascoltare le nostre amate band, pronti a farvi compilare un modulo ogni qual volta vi dimenticherete la tessera, allora eccoci qua, pronti a resistere e provare a ricreare una scena più forte di prima, più unita di prima”.

“Noi saremo lì – conclude la nota – pronti a regalarvi tutta la nostra passione e professionalità. Vi abbracciamo virtualmente tutti e non vediamo l’ora di farlo di persona. Il vostro live club preferito”.