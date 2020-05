Diritto di dissenso. Tre parole per annunciare una manifestazione in piazza Sorcinelli, davanti al palazzo della Regione, per denunciare le modalità di gestione dell’emergenza sanitaria in Sardegna e della crisi economica legata al lockdown.

Promotori dell’iniziativa, in programma martedì 19 maggio, dalle 10 alle 12, VerdeSardegnaPulita insieme a diversi rappresentanti di alcune categorie del mondo del lavoro penalizzate dalla crisi sanitaria.

“In questa occasione, con la partecipazione di circa 30 persone, controllate in sicurezza, dotate di mascherine, applicando distanza sociale, come consentito per le riunioni di culto nelle chiese, si metteranno in evidenza – spiegano i promotori – una serie di ingiusti comportamenti istituzionali e gravi carenze a danno e pericolo della salute pubblica. Una iniziativa – assicurano – che non creerà disturbo o intralcio a persone, traffico e attività lavorative alcuna”.