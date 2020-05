Il premier Giuseppe Conte è all’aeroporto di Ciampino dove è arrivata Silvia Romano, la giovane italiana liberata ieri nei pressi di Mogadiscio.

Sarà presente il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Oggi, verso le 14, saremo a Ciampino ad accoglierla. Le ho parlato per qualche minuto al telefono: sta bene e non vede l’ora di rivedere la famiglia. Per Silvia sono stati 18 mesi di grande sofferenza. Per la sua famiglia sono stati 18 mesi di dolore”, scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.