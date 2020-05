Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico per temporali per le aree:

Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro

Validità: dalle ore 20 del 10.05.2020 e sino alle 05:59 del 11.05.2020