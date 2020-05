Se non fosse stato per la Polizia locale, allertata dai residenti della zona, la rissa scoppiata giovedì sera in largo Monache Cappuccine, nella parte bassa del centro storico di Sassari, sarebbe potuta finire in tragedia.

Invece, da quanto si apprende oggi, il trauma cranico riportato da un giovane nigeriano – picchiato per strada da due suoi connazionali, un uomo e una donna – è già superato, e la frattura del setto nasale è considerata guaribile in poco tempo. Per sua fortuna gli agenti stavano pattugliando la zona per assicurare il rispetto delle prescrizioni sul contrasto al coronavirus.

I vigili sono arrivati sul posto dopo le chiamate ricevute dalla centrale operativa di via Carlo Felice e hanno separato la vittima e i suoi aggressori. Quando il ragazzo bersagliato dai colpi ha perso conoscenza, la coppia che l’aveva malmenato si è data alla fuga.

L’uomo, rintracciato poco dopo in casa sua, non è risultato in regola col permesso di soggiorno ed è stato trasferito in Questura, dove l’hanno foto-segnalato. Per lui e la sua complice, ancora ricercata, è scattata la denuncia a piede libero per lesioni e la sanzione per violazione delle norme di contrasto al Covid-19.