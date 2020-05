Sbarcano anche in Sardegna i Gilet Arancioni, il movimento, già presente in molte regioni d’Italia, che vede tra i fondatori il generale dei carabinieri in pensione Antonio Pappalardo, ex presidente del Movimento Liberazione Italia.

Il 25 aprile è stata aperta la pagina Facebook “Gilet arancioni Sardegna”, che ha raccolto finora oltre 1.900 iscritti. La nascita del gruppo è già seguita dalle forze dell’ordine. Giovedì scorso sulla pagina social è stato pubblicato l’annuncio di una manifestazione che si terrà il 30 maggio a Cagliari davanti alla Prefettura, con inizio alle 9.30. “Saranno votati due documenti – scrivono i Gilet Arancioni – ‘Messa in stato d’accusa di presidente della Repubblica e Governo’ e approvazione e nomina del comitato di Liberazione Nazionale”.