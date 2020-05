Volge al termine un’ondata di maltempo di cui avevamo parlato venerdì e che come previsto è transitata celermente su tutta la nostra regione. Si è trattato di un impulso instabile proveniente dalla Penisola Iberica, giunti nella serata di ieri a cominciare dai settori sudoccidentali e in rapida estensione verso nordest. Nel suo passaggio non sono mancati temporali localmente violenti, con associati acquazzoni i veri e propri nubifragi.

In questo momento stanno già prevalendo le schiarite, sintomo di un miglioramento che si affermerà con decisione nell’arco della giornata e che segnerà il ritorno dell’Alta Pressione africana. Alta Pressione che, a metà settimana, porterà nuovamente aria calda e che quindi farà risalire le temperature.

Si prospettano punte di 28-30°C in varie zone della Sardegna, soprattutto in Campidano. Avremo, a cavallo tra mercoledì e giovedì, una temporanea accentuazione dei venti dai quadranti meridionali. Ci aspettiamo il transito di nubi medio alte, che andranno a velare un po’ il sole, ma sul fronte precipitazioni nulla da segnalare.

Queste condizioni meteo dovrebbero accompagnarci anche nel corso del weekend, quando tuttavia qualche cenno di cambiamento potrebbe riaffacciarsi da ovest. Ma avremo modo di riparlarne nel corso della settimana.

In collaborazione con Meteo Sardegna